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    Расширен круг должностных лиц квазигоссектора, являющихся субъектами коррупции

    7 Октября 2020, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Норму по расширению круга должностных лиц квазигосударственного сектора, являющихся субъектами коррупции согласно закону о противодействии коррупции, объяснили в Антикоррупционной службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отныне работники квазигосударственных компаний, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, ответственные за отбор и реализацию проектов, финансируемых из госбюджета и Нацфонда, занимающие должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, отнесены к субъектам коррупции. То есть, они в полном объеме будут принимать на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные Законом «О противодействии коррупции», а также будут нести более серьезную ответственность в случае совершения коррупционных правонарушений», - сказал первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе брифинга в СЦК.

    Прежде такие нормы распространялись только на первых руководителей квазигосударственных компаний.

    «Теперь этот круг существенно расширен. Отнесение к субъектам коррупции руководителей структурных подразделений, отвечающих за закупки и реализацию важных государственных проектов, является большим прогрессом. Руководители структурных подразделений могут принять незаконное, но выгодное для себя или третьих лиц решение, а также в силу своих должностных обязанностей имеют возможность не допустить участия работников вверенного подразделения в каких-либо коррупционных схемах», - пояснил О. Бектенов.

    Он отметил, что поправка с введением антикоррупционных комплаенс служб станет эффективной мерой предотвращения злоупотреблений со стороны работников квазигосударственного сектора и исключения коррупционных рисков.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Коррупция Другие государственные органы
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