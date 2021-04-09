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    Рассекретить документы о жертвах политрепрессий призвал депутат

    9 Апреля 2021, 17:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Берик Абдыгалиулы предложил рассекретить документы, касающиеся реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня основная работа должна проводиться в закрытых фондах архивов. В этом направлении ученые сталкиваются с препятствиями. Несмотря на то, что благодаря комиссии получили разрешения, в архивах наших ведомств по-прежнему имеются препятствия. Поэтому главный способ решения этого - это рассекречивание. Ведь многие документы в советское время были засекречены», - сказал Берик Абдыгалиулы на брифинге в СЦК.

    По его словам, в настоящее время в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза некоторые документы публикуются в интернете, в книгах. А в Казахстане эти вещи до сих пор остаются в тайне.

    «Сейчас необходимо согласовать с учреждениями, совместно с Генеральной прокуратурой, Верховным судом, Министерством внутренних дел, Комитетом национальной безопасности организовать специальные комиссии и поэтапно провести рассекречивание. Это было бы здорово для ознакомления с документами не только для ученых, но и для граждан, ищущих своих предков. Решением Государственной комиссии создана такая специальная комиссия. В нем находятся члены всех соответствующих уполномоченных органов. Теперь составим план и начнем нашу работу. Ведь сегодня в регионах ведутся работы, хотя в областных архивах есть закрытые фонды. Они постепенно открываются», - заключил депутат.

    Напомним, в Казахстане разработают законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    История Казахстана Другие государственные органы День памяти жертв политических репрессий Общество
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