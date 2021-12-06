Рассекреченные документе о голоде в 30-е годы опубликованы в новой книге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК презентованы 4 и 5 тома книги «Ашаршылык. Голод. 1928-1934», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в своей статье «Тәуелсіздік бірінен қымбат» отметил трагический период начала прошлого века, сопровождавшийся масштабным голодом. Касым-Жомарт Кемелевич говорил, что необходимо всесторонне изучать исторические документы о том периоде, уточнять количество жертв голода. В связи с этим Сенат совместно с вами проделал большую работу в этом направлении. В частности, в феврале этого года мы провели заседание круглого стола, посвященного этой теме. В нем приняли участие многие из вас, кто здесь сидит, высказали свои предложения и мнения. Особенно были высказаны рациональные мысли по изучению архивных материалов и сбору воспоминаний очевидцев, пострадавших от голода», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев во время презентации книг.

В результате, напоминает он, были изданы первые три тома книги «Ашаршылык. Голод. 1928-1934», где собраны исторические документы и факты, касающиеся голода 1928-1934 годов.

«Они содержат сведения о последствиях страшной трагедии, постигшей страну. Документы получены из центральных и региональных архивов страны. Данные, хранящиеся в архивах других государств, также были занесены в Книгу. Благодаря этому для широкой публики стал доступен ряд новых сведений и документов, которые ранее были затруднены или даже не публиковались. Этот труд был хорошо воспринят историками, представителями интеллигенции. Этот многотомник, несомненно, считается ценным трудом, формирующим подлинно исторический взгляд на те или иные годы», - отметил Спикер Сената.

«Сегодня мы презентуем продолжение сборника, то есть четвертый и пятый тома. В четвертом томе работы собраны важные материалы, отражающие разобщенность населения в отношении политики насильственной коллективизации, конфискации казахских аулов. А в пятом томе были запечатлены воспоминания очевидцев. В основу этого тома легли события поэтов и писателей, ученых, общественных деятелей, переживших последствия голода. Есть также записи об их династиях, родителях и престолах современников», - добавил М. Ашимбаев.

По словам ответственного редактора пятитомника, депутата Мажилиса Берика Абдыгалиулы, в книгу вошли рассекреченные документы.

«Эта работа велась давно, но мы составили сборник работ наших коллег, включая и документы, которые мы успели рассекретить – есть засекреченные документы, которые касаются 30-х годов. Это преступления, протесты, сводки, справки тех событий, которые происходили в 30 годы, в промежуток между 1928-1934 гг», - сказал в кулуарах палаты Б. Абдыгалиулы.

Он подтвердил, что в этом направлении ведется сотрудничество с российской стороной.

«Они раньше нас начали эту работу, уже издав очень много документов, мы тоже их здесь активно используем. Здесь нет лозунгов и призывов, здесь прежде всего документы, с которыми надо уже работать ученым, юристам, историкам. Сейчас при поддержке Министерства культуры и спорта книга издана, теперь мы планируем сделать это все в электронном виде – откроем специальный портал, где это все будет размещено», - отметил депутат.