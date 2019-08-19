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    Рассчитываем на поддержку кыргызских коллег - аким Алматы о пропаже альпинистов

    19 Августа 2019, 10:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов в горах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С утра поступила тревожная весть: на кыргызской стороне Заилийского Алатау пропала без вести группаказахстанских альпинистов. В виду того, что наши ребята находятся на территорииКыргызстана, координируем работу с МИД и МВД Казахстана. Поисково-спасательныеработы МВД начаты. С горы Хан-Тенгри на место поиска направляется спасательныйвертолёт с пешей горной поисково-спасательной группой. Сложность заключается втом, что вертолёт не летает на таких высотах. Максимальная высота подъема 4500метров. Дальше на месте будут работать и поисковая группа, и добровольцы.Рассчитываем на поддержку кыргызских коллег», - написал аким в Instagram.

    Отметим, ранее сообщалось о пропаже алматинских группы альпинистов на вершине Тянь-Шаня.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Акимат Кыргызстан
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