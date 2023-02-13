Распространяемый в чатах Петропавловска скриншот о нападении в школе – фейк

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в родительских чатах активно распространяется скриншот Telegram-канала, в котором говорится якобы о событиях, произошедших сегодня в школе № 4. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что это фейк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе полицейского ведомства отметили, что информация в скриншоте касается событий в российском городе Астрахань. Там в декабре 2021-го года экстренные службы получили ложное сообщение о заминировании 14-ти школ. Рассылку в своем Telegram-канале тогда сделал неизвестный пранкер.

Стражи порядка просят не рассылать непроверенные данные и доверять только официальной информации.

Утром 13-го февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы № 4. Его задержали сотрудники полиции. Двое пострадавших детей находятся в реанимации.

Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка.

После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.



