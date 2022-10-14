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    Распространяемую аудиозапись по гибели рудненских братьев прокомментировали в полиции

    14 Октября 2022, 19:18

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали распространяемую в мессенджерах информацию касательно возможной причины смерти шестилетних братьев в Рудном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распространяемая информация о том, что дети могли отравиться наркотическими веществами - не подтвержена. За распространение фейковой информации предусмотрена ответственность», - сообщили в полиции.

    Ранее сообщалось, в Рудном в день выписки из больницы скончались шестилетние братья.

    Позже стало известно, что по данному факту начато досудебное расследование.

    Была также назначена токсикологическая экспертиза по данному факту.

    «Причину гибели детей установят эксперты. Назначена, в том числе, токсикологическая экспертиза. Не исключено отравление ядовидыми веществами. Уже произведен забор необходимого материала. Результат токсикологической экспертизы будет известен не ранее чем через 12-14 дней», - пояснили в облздраве.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия МВД РК
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