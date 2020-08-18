Распространяемая в мессенджере информация о планово-профилактических работах на сетях телерадиовещания - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация касательно проведения планово-профилактических работ на спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания не соответствует действительности. Об этом сообщается на Telegram канале Министерства информации и общественного развития РК.

«Уважаемые абоненты, в настоящее время посредством мессенджера whats app активно распространяется «фейковая» информация касательно проведения Планово профилактических работ на спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания.

Просим вас не поддаваться панике и верить официальным данным», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.