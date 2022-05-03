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    Распространителя фейков осудили на 3,5 года в Акмолинской области

    3 Мая 2022, 16:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не распространять недостоверные сведения призывают в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Генеральной прокуратурой неоднократно упоминалось об уголовной ответственности за распространение ложной информации, так называемых фейков. В Акмолинской области по одному из таких дел огласили приговор с назначением наказания в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы», - сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    Спикер добавил, что прокуратурой обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий.

    «По мере установления деталей и новых обстоятельств январских событий, они будут своевременно доведены до сведения общественности. Просим доверять только официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения», - добавил Елдос Килымжанов.

    Ранее сообщалось, что свыше 700 человек признали подозреваемыми в организации и участии в январских беспорядках.

    «В целом по стране подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках в период январских событий признан 721 человек. Из них под арестом находится 281. В Алматы – 82, Восточно-Казахстанской – 35 и Жамбылской областях – 44, в Шымкенте – 43, Кызылординской – 36, Атырауской – 14, Алматинской – 5 и Актюбинской областях – 4», - сообщил Елдос Килымжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Криминал Фейки
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