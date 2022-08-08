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    • Распространителей мефедрона задержали в Жамбылской области

    8 Августа 2022 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области задержали двух местных жителей, которые распространяли наркотики. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время обыска у подозреваемых изъяли синтетический наркотик мефедрон, расфасованный в 15 пакетов, подготовленный к распространению. В ходе изучения их переписки в социальных сетях выяснилось, что подозреваемые помещали наркотики в тайники», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    По местам, указанным в переписке с «клиентами», сотрудники полиции в течение шести часов уничтожили наркотики, спрятанные в Таразе и его окрестностях.

    «В результате было выявлено 29 мест, где был спрятан мефедрон. Всего изъято 44 дозы. Задержанные признали свою вину и водворены в изолятор временного содержания города Тараза», - добавила спикер.

    Ранее сообщалось о том, что за неделю в Казахстане совершено 3397 преступлений, 1986 из них раскрыто в течение суток. Полицейские раскрыли «по горячим следам» 7 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, 34 грабежа и 539 краж чужого имущества.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Жамбылская область #МВД РК #Борьба с наркотиками
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