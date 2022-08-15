Распространенные виды интернет-мошенничества назвали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, в первую очередь, свяжитесь с банком и постарайтесь заблокировать все банковские карты. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Преступники ищут различные способы получить персональные данные граждан, которые используют для получения доступа к банковским картам и депозитам. К примеру, на сотовые телефоны граждан звонят так называемые «представители банка» и сообщают о подозрительных операциях с карточкой. Для блокирования операции и сохранения денежных средств предлагается перевести их на якобы резервный безопасный счет либо просто просят уточнить данные пластиковой карты, а также СМС-коды, которые приходят на сотовые телефоны граждан», - рассказала Шугыла Турлыбек.

В других случаях, по ее словам, мошенник звонит владельцу интернет-объявления и предлагает произвести продавцу оплату по его банковским реквизитам. После получения необходимых данных, к примеру, фамилии, имени, отчества, номера удостоверения личности и ИИНа, которые продавец передает добровольно, на него оформляется кредит.

«Известны случаи, когда граждане под давлением мошеннических манипуляций устанавливали на свои устройства приложения, предназначенные для удаленного доступа. С помощью полученных данных мошенники подключаются к Интернет-банкингу и похищают находящиеся на счетах деньги. Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, в первую очередь свяжитесь с банком и постарайтесь заблокировать все банковские карты, счета и операции, связанные с передвижением ваших денежных средств в результате мошеннических действий», - отметила Шугыла Турлыбек.

Спикер пояснила, что необходимо сохранить всю переписку с мошенниками, а также информацию, которая может способствовать раскрытию совершенного преступления. В таких случаях необходимо обратиться в подразделение полиции по месту жительства.



