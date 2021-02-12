Распределены ответственные лица по реализации Дорожной карты предвыборной программы «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин назвал ответственных лиц за реализацию Дорожной карты предвыборной программы «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорожная карта содержит конкретные пути достижения цели предвыборной программы нашей партии. Здесь учтены интересы буквально всех слоев населения. Были все вовлечены от мала до велика. Это социальное обеспечение, здравоохранение, образование, промышленность, МСБ, на все были осуществлены новые шаги, а также было уделено внимание и женщинам, и детям. Необходим жесткий контроль по выполнению каждого пункта Дорожной карты», - сказал Нурлан Нигматулин на расширенном заседании фракции «Nur Otan».

Он напомнил, что это поручение руководства страны.

«Мы должны сделать акцент на мониторинг и контроль, координации и контроля за исполнением этой Дорожкой карты. Прежде всего, определены координаторы от трех сторон. Со сторон правительства – первый зампремьера Алихан Смаилов, со стороны нашей фракции - заместитель председателя Мажилиса, замруководителя фракции Павел Казанцев и со стороны центрального аппарата – секретарь партии Марат Сембеков», - перечислил Спикер Мажилиса.

«Кроме того, четко разделены уровни контроля. На постоянной основе будет контролироваться текущий статус исполнения и в начале каждого очередного года, а это ориентировочно, наверное, февраль. Будут подводиться итоги минувшего года по выполнению предвыборных обязательств. В феврале каждого года, получив статистику, мы будем рассматривать на собрании фракции исполнение предвыборной программы в предыдущем году. Мы будем докладывать Лидеру нашей партии, докладывать в целом народу Казахстана, как о достигнутых результатах, так и о возникающих рисках», - заключил Нурлан Нигматулин.



