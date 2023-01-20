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      Северо-Казахстанская область

    Распределение жилья включили в карту коррупционных рисков в СКО

    20 Января 2023, 11:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Очередной парадоксальный случай при распределении жилья произошел в Петропавловске. Горожанке выделили жилье, но саму ее об этом не уведомили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, женщине предоставили арендное жилье еще в августе 2021-го года. Есть соответствующий протокол заседания жилищной комиссии. Однако самой горожанке отдел жилищно-коммунального хозяйства о радостном событии не сообщил. Ключи она получила после вмешательства Антикоррупционной службы.

    «Сферу распределения жилья включили в карту коррупционных рисков. Мониторинг жалоб и обращений, поступивших в департамент в течение четвертого квартала прошлого года, свидетельствует о наличии неразрешенных проблем при получении жилья у различных социальных категорий граждан. Ранее в карту коррупционных рисков области включили сельское хозяйство, дороги и инфраструктура, экономика и финансы», - отметил первый заместитель руководителя антикоррупционного ведомства Айдос Жунисов.

    В конце прошлого года в похожей ситуации с распределением жилья оказалась мать-героиня. Она получили ключи от квартиры только «на бумаге». Тогда проблему удалось решить с помощью Антикора.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Жилье
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