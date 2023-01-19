Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 464.34 eur/kzt 504.64

    rub/kzt 6.76 cny/kzt 68.78
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Распределение земельных участков проверит Антикор СКО

    19 Января 2023, 14:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба начала внешний анализ коррупционных рисков в сфере распределения земельных участков и подведения инфраструктуры к объектам бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, анализ будет проводиться в течение одного месяца. В него включат торги на земельные участки, предоставление земель для ведения сельскохозяйственного производства, причины отказов в предоставлении прав на землю, распределение земель коммерческой зоны в населенных пунктах и другие.

    «В Северном Казахстане самая богатая и плодородная земля, наша область – это история развития сельского хозяйства, локомотив по развитию экономики страны по рекордному урожаю зерновых ежегодно. Совокупность этих факторов обязывает нас очень серьезно относиться к развитию сельского хозяйства, не допуская реализации коррупционных схем от представителей государственной власти», - отметил руководитель департамента Сергей Перов.

    Недавно прокуратура области сообщала, что за прошлый год вернули в госсобственность 232 земельных участка площадью 124 тысячи га, защитили права более 11 тысяч обладателей условных земельных долей в 26 проблемных предприятиях.

    Ранее в Антикоррупционной службе объявляли о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в сфере водоснабжения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Антикор Алматы начал анализ коррупционных рисков в сфере экологии
    Популярное
    1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
    2 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
    3 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
    4 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
    5 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза
    Новости партнеров