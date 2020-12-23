Распределение природных ресурсов обсудила кандидат в депутаты Мажилиса от НПК с жителями Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана Оксана Шишкина встретилась с местными жителями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Собравшиеся обсудили вопросы распределения природных ресурсов страны.

Оксана Шишкина отметила, что природные ресурсы должны служить народу и быть подконтрольны гражданам республики, справедливо и прозрачно распределяться. Она считает, что конкурентоспособность и устойчивость национальной экономики должна поддерживаться мерами по развитию сфер и отраслей государства.

Встреча представителя НПК с местными жителями прошла в рамках предвыборной агитации Народной партии Казахстана.

Представители РОО «URANkz» и кандидаты в депутаты Мажилиса от НПК встретились с бывшими работниками фосфорных предприятий Жамбылской области. Все они имеют инвалидность, которую в свое время «заработали» на производстве.

Активисты также в течение нескольких дней будут посещать районы Кызылорды и выезжать в населённые пункты региона, где встретятся с жителями