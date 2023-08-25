Расползающийся новый асфальт возмутил жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области распространяют в социальных сетях фото новой дороги в Айыртауском районе, покрытие которой буквально расползается и откалывается по кусочкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Новый асфальт на автомобильной дороге районного значения «Саумалколь- Сырымбет –Каракамыс-Светлое» больше напоминает пластилин. Судя по фото, покрытие можно без особых усилий снять руками. Кажется, что асфальт просто раскатали по старой дороге и теперь он «плывет» при малейшей нагрузке.

В комментариях под фотографией отдел акимата Айыртауского района сообщил, что работы на участке еще не завершились, в эксплуатацию дорогу не приняли, деньги подрядчику, соответственно, не перечислили.

«На данном участке имеются факты разрушения дороги, Техническом надзором были выявлены и указаны замечания подрядчику о незамедлительном устранении. В ближайшее время будут проведены работы по фрезерованию участка с дальнейшей укладкой нового асфальта», - прокомментировали в районном акимате.

Как выяснилось, проект ремонта дороги трехгодичный. В прошлом году из бюджета выделяли 150 млн тенге, в этом – 771 млн тенге.

Ранее в Алматы новый асфальт на одном из участков проспекта Аль-Фараби повредили из-за незаконной врезки в канализационную систему.