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    Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 6 августа

    5 Августа 2021, 18:15

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в шести видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Расписание соревнований с участием казахстанских спортсменов. 06:37 - Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Двойка. 500 метров Светлана Усова, Маргарита Торлопова 06:52 - Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Одиночка. 1000 метров Сергей Емельянов 07:20 - Художественная гимнастика. Многоборье. Квалификация Алина Адильханова 08:30 - Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала 65 кг. Даулет Ниязбеков — Алехандро Вальдес (Куба) 97 кг. Алишер Ергали — Мохаммед Фардж (Алжир) 08:30 - Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала 50 кг. Валентина Исламова — Люсия Йепес (Эквадор) 11:54 - Современное пятиборье. Женщины Елена Потапенко 13:30 - Легкая атлетика. Спортивная ходьба. 20 километров. Женщины Айман Ратова 14:00 - Каратэ. Мужчины 75 кг. Нурканат Ажиканов 15:50 - Вольная борьба. Мужчины. Схватка за «бронзу» 74 кг. Данияр Кайсанов.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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