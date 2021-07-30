Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 31 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в четырех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
07:00 Водное поло. Мужчины. Предварительный раунд
Казахстан — Черногория
07:35 Стрельба из лука. Мужчины. 1/8 финала
Ильфат Абдуллин — Цзялунь Ли (Китай)
12:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Матч за бронзовую медаль
Елена Рыбакина — Элина Свитолина (Украина)
14:48 Бокс. Мужчины. 1/8 финала
52 кг. Сакен Бибосынов — Биллаль Беннама (Франция)
15:36 Бокс. Мужчины. 1/8 финала
63 кг. Закир Сафиуллин — Дайсукэ Наримацу (Япония)
На данный момент в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио по-прежнему три медали: «бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов