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    Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 31 июля

    30 Июля 2021, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в четырех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    07:00 Водное поло. Мужчины. Предварительный раунд

    Казахстан — Черногория

    07:35 Стрельба из лука. Мужчины. 1/8 финала

    Ильфат Абдуллин — Цзялунь Ли (Китай)

    12:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Матч за бронзовую медаль

    Елена Рыбакина — Элина Свитолина (Украина)

    14:48 Бокс. Мужчины. 1/8 финала

    52 кг. Сакен Бибосынов — Биллаль Беннама (Франция)

    15:36 Бокс. Мужчины. 1/8 финала

    63 кг. Закир Сафиуллин — Дайсукэ Наримацу (Япония)

    На данный момент в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио по-прежнему три медали: «бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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