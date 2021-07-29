Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены выступят только в легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

09:15 Бег на 100 метров. Женщины. Квалификация

Ольга Сафронова

16:05 Тройной прыжок. Женщины. Квалификация

Мария Овчинникова, Ирина Эктова, Ольга Рыпакова.

Напомним, на данный момент Казахстан смог завоевать три медали на Олимпиаде-2020 в Токио — все бронзовые. Сначала «бронзу» стране принес дзюдоист Елдос Сметов, а затем его успех повторили тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

Всего Казахстан представляют 97 атлетов, выступающих в 27 видах спорта. Олимпиада продлится до 8 августа.