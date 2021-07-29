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    Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля

    29 Июля 2021, 18:43

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены выступят только в легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    09:15 Бег на 100 метров. Женщины. Квалификация

    Ольга Сафронова

    16:05 Тройной прыжок. Женщины. Квалификация

    Мария Овчинникова, Ирина Эктова, Ольга Рыпакова.

    Напомним, на данный момент Казахстан смог завоевать три медали на Олимпиаде-2020 в Токио — все бронзовые. Сначала «бронзу» стране принес дзюдоист Елдос Сметов, а затем его успех повторили тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

    Всего Казахстан представляют 97 атлетов, выступающих в 27 видах спорта. Олимпиада продлится до 8 августа.

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