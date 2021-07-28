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    Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля

    28 Июля 2021, 20:05

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в четырех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ниже представлено полное расписание соревнований (время указано по Нур-Султану).

    08:30 Водное поло. Мужчины

    Предварительный раунд. Казахстан — Испания

    12:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Полуфинал

    Елена Рыбакина — Белинда Бенчич (Швейцария)

    14:15 Бокс. Мужчины

    75 кг 1/8 финала. Абильхан Аманкул — Фанат Кахрамонов (Узбекистан)

    14:18 Стрельба из лука. Мужчины

    1/32 финала. Ильфат Абдуллин — Джеймс Вудгейт (Великобритания)

    15:51 Бокс. Мужчины

    +91 кг. 1/8 финала. Камшыбек Кункабаев — Юсри Резк Мостафа Хафез (Египет).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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