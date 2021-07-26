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    Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля

    26 Июля 2021, 19:05

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские атлеты выступят в шести видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ниже представлено полное расписание соревнований (время – по Нур-Султану). 08:00 Дзюдо. Мужчины 81 килограмм. Дидар Хамза – Саид Моллаи (Монголия) 08:00 Тхэквондо. Женщины +67 килограммов. Жансель Дениз – Светлана Осипова (Узбекистан) 08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд Елена Рыбакина – Донна Векич (Хорватия) 08:00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд Михаил Кукушкин – Илья Ивашко (Беларусь) 09:45 Тхэквондо. Мужчины +80 килограммов. Руслан Жапаров – Александр Бахманн (Германия) 11:00 Водное поло. Мужчины Казахстан – Сербия 14:15 Бокс. Мужчины 69 килограммов. Аблайхан Жусупов – Деланте Джонсон (США) 15:51 Бокс. Мужчины 91 килограмм. Василий Левит – Эммануэль Рейес Пла (Испания) 16:50 Плавание. Мужчины. 200 метров. Брасс Дмитрий Баландин.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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