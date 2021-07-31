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    Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 1 августа

    31 Июля 2021, 19:55

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОМР - Завтра казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в трех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Расписание выступлений казахстанцев на 1 августа:

    08:00 Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала 60 кг. Мирамбек Айнагулов — Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан) 08:00 Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала 76 кг. Эльмира Сыздыкова — Айпери Медет Кызы (Кыргызстан) 08:17 Легкая атлетика. Бег на 400 метров. Мужчины. Квалификация Михаил Литвин

    14:00 Спортивная гимнастика. Финал в вольных упражнениях

    Милад Карими

    15:18 Бокс. Мужчины. 1/4 финала Абильхан Аманкул — Эберт Соуза (Бразилия)

    16:24 Бокс. Мужчины. 1/4 финала Камшыбек Кункабаев — Иван Верясов (Россия)

    На данный момент в копилке сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 в Токио по-прежнему три медали: «бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Олимпиада
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