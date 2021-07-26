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    Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля

    26 Июля 2021, 02:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио казахстанские спортсмены выступят в восьми видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ниже представлено полное расписание соревнований.

    06:00 Стендовая стрельба. Скит. Женщины Асем Орынбай, Зоя Кравченко 06:30. Стрельба из лука. Мужчины. Командные соревнования Казахстан — Индия 08:00 Дзюдо. Мужчины 73 килограмма. Жансай Смагулов — Фердинанд Карапетян (Армения) 08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд Елена Рыбакина — Ребекка Петерсон (Швеция) 11:00 Каноэ. Гребной слалом. Мужчины. Александр Куликов 11:30 Настольный теннис. Мужчины Кирилл Герасименко — Тимо Болль (Германия) 15:03 Бокс. Мужчины 52 килограмма. Сакен Бибосынов — Янкьель Ривера Фигероа (Пуэрто-Рико) 16:50. Тяжелая атлетика. Женщины 55 килограммов. Зульфия Чиншанло

    Автор:

    Ринат Дусумов

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