Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 25 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 июля на Олимпийских играх в Токио Казахстан будет представлен в одиннадцати видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлено полное расписание соревнований (время — по Нур-Султану).

06:00 Стендовая стрельба. Скит. Женщины Асем Орынбай, Зоя Кравченко 08:00 Дзюдо. Мужчины Ерлан Серикжанов — Орхан Сафаров (Азербайджан) 08:00 Теннис. Женщины. Одиночный разряд Ярослава Шведова — Айла Томлянович (Австралия) Юлия Путинцева — Надя Подорошка (Аргентина) 08:00 Теннис. Мужчины. Одиночный разряд Михаил Кукушкин — Федерико Кория (Аргентина) 09:45 Фехтование. Мужчины Руслан Курбанов — Марко Фикера (Италия) 10:00 Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. 10 метров. Мужчины Юрий Юрков 10:00 Каноэ. Одиночки, гребной слалом. Мужчины Александр Куликов 10:50 Каноэ. Одиночки, гребной слалом. Женщины Екатерина Смирнова 12:30 Настольный теннис. Мужчины Кирилл Герасименко — Любомир Янчарик (Чехия) 12:50 Тяжелая атлетика. Мужчины 61 килограмм. Игорь Сон 16:04 Плавание. 100 метров на спине. Женщины Диана Назарова 16:24 Бокс. Мужчины 63 килограмма. Закир Сафиуллин — Леодан Песо Сабойя (Перу) 16:50 Водное поло. Мужчины Казахстан — Хорватия