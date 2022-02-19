Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 20 февраля, пройдут заключительные соревнования на Олимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В этот день Казахстан будет представлен только в лыжных гонках. Ниже представлено расписание выступлений спортсменов (время — по Нур-Султану).

14:00 Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт. 30 км. Свободный стиль Ангелина Шурыга, Ирина Быкова, Надежда Степашкина

В субботу прошел масс-старт в лыжных гонках у мужчин: от Казахстана выступил Евгений Величко, он занял 43-е место.

Напомним, пока на Олимпиаде-2022 в Пекине у Казахстана ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров.

Фото: НОК РК