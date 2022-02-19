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    Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля

    19 Февраля 2022, 19:19

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 20 февраля, пройдут заключительные соревнования на Олимпийских играх в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В этот день Казахстан будет представлен только в лыжных гонках. Ниже представлено расписание выступлений спортсменов (время — по Нур-Султану).

    14:00 Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт. 30 км. Свободный стиль Ангелина Шурыга, Ирина Быкова, Надежда Степашкина

    В субботу прошел масс-старт в лыжных гонках у мужчин: от Казахстана выступил Евгений Величко, он занял 43-е место.

    Напомним, пока на Олимпиаде-2022 в Пекине у Казахстана ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров.

    Фото: НОК РК

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Олимпиада-2022
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