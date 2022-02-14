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    Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля

    14 Февраля 2022, 21:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 февраля на Олимпийских играх в Пекине выступят два спортсмена из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Ниже представлено расписание их выступлений по времени Нур-Султана.

    14:00, 17:00 Лыжное двоеборье. Мужчины. Большой трамплин, гонка на 10 км

    Чингиз Ракпаров

    17:00 Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика. Квалификация

    Шерзод Хаширбаев

    Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. На данный момент ближе всех к медали у Казахстана был шорт-трекист Абзал Ажгалиев — он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Китай Зимние виды спорта Олимпиада-2022
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