Раскрытые тайны караван-сарая – рассказ археолога

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Древняя земля Прикаспия, о которой благодаря археологам, краеведам, историкам известно немало, продолжает еще хранить множество тайн, ждущих первооткрывателя, своего исследователя. С одной из таких неизвестных страниц истории прикаспийской степи удалось летом соприкоснуться археологам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Примерно в двух десятках километров от знаменитого средневекового городища Сарайшык в Махамбетском районе Атырауской области археологи обнаружили следы караван-сарая. И сразу сделали немало интересных открытий.

«Караван-сараи, которые расположены на Великом Шелковом пути в направлении к столице Золотой Орды, очень мало изучены. Их, понятно, было много. Но они описаны мельком теми путешественниками, которые проходили когда-то в средние века по этой дороге. Поэтому для нынешних историков археологов это загадка. Но логически, такие стоянки для купцов и путешественников должны были находиться примерно в 25 километрах друг от друга - больше верблюд с грузом за день не пройдет. Поэтому атырауские археологи и предположили, что если от городища Сарайшык в сторону востока обнаружено несколько караван-сараев, значит, их остатки должны быть и в западном направлении. И вот археологи из Атырау и сарайшыкского музея сумели обнаружить следы древнего поселения в направлении Астрахани»,- рассказывает археолог и историк Вячеслав Плахов.

За последние годы в Атырауской области было обнаружено более 10 золотоордынских городищ от Сарайшыка до Сарай-Бату. Но это были поселения, не караван-сараи.

«Обнаруженный летом в местности Карагайлы караван-сарай вполне вероятно был городом на Великом Шелковом пути в XIV-XV веках. Раскопки только начались. Но можно сказать, что его общая площадь составляет около 1000 на 1000 метров. Здесь очень много разбросано на всей территории осколков глиняной посуды. В этом месте были найдены средневековые артефакты, а также монеты XIV века. Не побоюсь сказать, но эта находка реальный вклад в дальнейшее исследование средневековой истории Казахстана»,- говорит директор РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Сарайшык», доктор исторических наук, профессор Абилсеит Мухтар.

«Когда мы летом сразу после обнаружения караван-сарая приступили к предварительным раскопкам, прежде всего, нашли великолепно сохранившийся фундамент длиной около 10 метров и шириной семь метров. На нем находились целые россыпи кирпича и обожженной штукатурки. Выяснилось, что это нижняя часть и обвалившийся купол от золотоордынского мавзолея примерно 1320-1330 годов. По развалинам естественно предположить, что там могло находиться захоронение человека из рода Шынгыс хана, или людей, которые почитались в народе. Они благословляли путешественников, чтобы те дошли до столичных городов и вернулись обратно. Разумеется, если этот комплекс находится в таком состоянии, то его можно восстановить. Тем более, что он располагается всего в 25 километрах от городища Сарайшык. Совсем рядом есть ферма, вода, можно приобрести продовольствие. Поэтому эта округа вполне может стать местом паломничества, пунктом, куда поедут интересующиеся историей края люди, туристы»,- говорит археолог и историк Вячеслав Плахов.

Эта находка археологов интересна и с точки зрения последующего исследования Прикаспия. Раньше караван-сараи по Великому Шелковому пути находили только в восточной стороне – в направлении Туркестана, Бухары, Хорезма. Этот - первый в западном направлении от городища Сарайшык. И значит, у археологов появляется возможность проследить все направления Великого Шелкового пути на запад. Так что, казахстанцев ждут новые не менее интересные открытия.

Караван-сарай - большое общественное строение на Ближнем и Среднем Востоке и в Средней Азии в городах, вдоль дорог и вне населенных мест, служащее кровом и стоянкой для путешественников, как правило - для торговых караванов. Караван-сарай бывает двух видов: открытый и закрытый. Закрытый в основном строился вдоль караванных путей, хотя часто такой вид встречался и в городах. Стены давали возможность отбить нападение и выдержать недолгую осаду.

Видео: Темирлан Султангазиев. Азильхан Вахитов

