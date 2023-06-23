Раскрыты схемы хищения бюджетных средств в системе образования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в системе образования, передает МИА «Казинформ».

Итоги анализа сегодня подвели на межведомственном совещании.

В нем приняли участие представители Администрации Президента, Национального Банка, Высшей аудиторской палаты, депутаты Мажилиса Парламента, Министры просвещения и цифрового развития, Вице-министры финансов, здравоохранения, труда и социальной защиты и общественные деятели.

За последние три года государством на развитие сферы образования направлено 12,1 трлн тенге, что составляет 28% всех расходов государственного бюджета на 2021-2023 годы.

Принят Закон «О статусе педагога», что позволило повысить заработные платы учителей в два раза, а при наличии ученой степени и внеурочных занятий – в три раза.

Несмотря на принимаемые меры социальной поддержки сфера образования остается одной из наиболее коррумпированных.

С 2020 года по уголовным делам в данной сфере осуждено 143 лица. Ущерб государству составил порядка 11 млрд тенге, из которых возмещено 5,2 млрд тенге.

Только в области Жетісу работники городского отдела образования за 2,5 года похитили 4,4 млрд тенге. В преступную группу входили руководитель и два бухгалтера образования, а также 13 бухгалтеров школ.

Подобные преступные схемы выявлены по всей стране. Самые крупные хищения в городах Алматы, Шымкент, Кызылординской, Актюбинской и Алматинской областях.

Так, по результатам ВАКРа вскрыты устойчивые способы хищения бюджетных денег:

1. Работнику начисляется зарплата намного больше, чем положено по его должности;

2. Зарплату переводят лицам, которые вообще не работают в школе;

3. Начисляют зарплату на карт-счета сотрудника, а в платежках указывают фамилию другого лица;

4. Дублируют переводы денежных средств на одно и то же лицо несколько раз;

5. Перечисляли деньги «мертвым душам» - родственникам и близким.

Все указанные выше способы хищения реализуются с помощью одной схемы. Сначала бухгалтер выгружает платежные документы с ведомственных систем бухучета. Далее вручную вносятся нужные корректировки. После документы с искаженными сведениями направляются на оплату.

Такие манипуляции стали возможными из-за отсутствия интеграции между названными школьными системами бухучета, Национальной образовательной базой данных и базой Казначейство-клиент.

В целях исключения подобных фактов, по итогам совещания между уполномоченными органами подписана «дорожная карта» по устранению коррупционных рисков в сфере образования.