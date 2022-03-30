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    Раскрыто убийство водителя-дальнобойщика, перевозившего дорогостоящий груз в Алматинской области

    30 Марта 2022, 23:42

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области раскрыли убийство 47-летнего водителя-дальнобойщика, на которого во время рейса совершено разбойное нападение с целью завладения дорогостоящим грузом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции региона, 28 марта к полицейским Жамбылского района поступило сообщение о розыске водителя фуры. Как выяснилось, 47-летний мужчина перевозил дорогостоящий груз и перестал отвечать на звонки после остановки машины близ села Айдарлы

    «При проверке, установленный в автофуре GPS указывал на то, что грузовик развернулся и направлялся совсем в другую сторону. 51-летний мужчина, управлявший на тот момент большегрузом, утверждал, что является якобы напарником пропавшего. Подозреваемого полицейские задержали на территории Талгарского района», - сообщили в полиции.

    На 180 км автодороги Алматы- Нур-Султан сотрудники полиции обнаружили закопанный труп первого водителя.

    «Выяснилось, что потерпевшего насмерть забили железной монтировкой, а затем оттащили его тело и закопали в 100 метрах от трассы. Автомашину, груженную табачными изделиями, подозреваемый пытался перегнать в отдаленный район, не зная об установке в ее салоне GPS. При проверке личности подозреваемого по специальной базе было установлено, что он ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Сейчас груз в целости и сохранности возвращен законному владельцу. По факту возбуждено уголовное дело», - рассказал заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

    Расследование проводится по ст.99 (Убийство) и ст.192 (Разбой). Подозреваемый в убийстве помещен под стражу в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Борьба с преступностью МВД РК
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