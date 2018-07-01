Раскопки царского кургана ведутся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Государственной программы «Рухани жаңғыру» по инициативе акимата Астаны близ столицы начались раскопки царского кургана, свидетельствующего о жизни на территории современного мегаполиса в сакскую эпоху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры и спорта Астаны.

Координатором исследований могильника является столичное управление культуры и спорта, раскопками занимается Есильская археологическая экспедиция Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

К работе археологи приступили две недели назад. В ходе исследовательских работ в верхних слоях кургана раскопано 7 вводных (то есть более поздних) захоронений. Погребальный обряд свидетельствует, о том, что изучаемые могилы людей датируются XV-XVI веками. К слову, они сделаны по мусульманскому обряду. В двух могилах найдены украшения, среди которых бронзовые серьги и серебряные пряжки.







Курган расположен в урочище Куйгенжар, при выезде в направлении Караганды.







Покрытый каменным панцирем курган имеет высоту 4 метра, диаметр - 60 метров. Доподлинно известно, что его гранитные плиты доставлялись с берегов Нуры.