Раскопки на мавзолее Кызыл оба возобновят в июне в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области желающим предлагают принять участие в археологических раскопках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На официальной странице молодежного ресурсного центра в социальных сетях появилось объявление о наборе участников в археологическую экспедицию. Участие в ней вместе с добровольцами будут принимать известные ученые-историки области.

Раскопки будут проводиться на мавзолее «Кызыл оба» в Уалихановском районе с 9 июня. Экспедиция рассчитана на 45 дней. По желанию можно выбрать меньший период. Для участия в экспедиции нужно предварительно заполнить форму, которая размещена на странице молодежного центра.

Напомним, в прошлом году на территории Уалихановского района обнаружили археологические объекты, которые предположительно относятся к эпохе Золотой Орды. Ученые возлагают большие надежды на мавзолей.



