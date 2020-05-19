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    Раскопки на мавзолее Кызыл оба возобновят в июне в СКО

    19 Мая 2020, 14:57

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области желающим предлагают принять участие в археологических раскопках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На официальной странице молодежного ресурсного центра в социальных сетях появилось объявление о наборе участников в археологическую экспедицию. Участие в ней вместе с добровольцами будут принимать известные ученые-историки области.

    Раскопки будут проводиться на мавзолее «Кызыл оба» в Уалихановском районе с 9 июня. Экспедиция рассчитана на 45 дней. По желанию можно выбрать меньший период. Для участия в экспедиции нужно предварительно заполнить форму, которая размещена на странице молодежного центра.

    Напомним, в прошлом году на территории Уалихановского района обнаружили археологические объекты, которые предположительно относятся к эпохе Золотой Орды. Ученые возлагают большие надежды на мавзолей.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Наука История Казахстана
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