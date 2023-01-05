Раскол в Республиканской партии блокирует работу Палаты представителей США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Доминирующие в Палате представителей США республиканцы из-за внутренних противоречий не могут избрать спикера, оставляя недееспособной нижнюю палату парламента страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Представители Республиканской партии занимают 222 места в Конгрессе и им необходимо набрать 218 голосов для утверждения своего спикера палаты. Однако, лидер Республиканской партии Кевин Маккарти уже шесть раз проиграл голосование на вышестоящий пост. При этом с очередными выборами от теряет больше своих сторонников в партии.

Подсчет при первом голосовании составил 203 голоса за Кевин Маккарти и 19 - за Джима Джордана, республиканца из Огайо. В ходе шестого голосования Кевин Маккарти получил поддержку 201 соратника по партии и 20 конгрессменов проголосовали за Байрона Дональдса, республиканца из Флориды.

Это стал первый случай, когда на выборах спикера проводилось многократное голосование с 1923 года.

В настоящее время ведутся переговоры внутри Республиканской партии, так как хаос в заседаниях палаты подорвал повестку дня партии.

Палата представителей США будет продолжать оставаться парализованной до тех пор, пока это противостояние не будет урегулировано.

Бывший президент США Дональд Трамп обратился через социальную сеть «Truth Social» к республиканцам «не превращать великий триумф в гигантское и позорное поражение» и призвал их проголосовать за лидера Кевина Маккарти.

Рустем Кожыбаев





Фото: edition.cnn.com