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    Расхождения данных по направлению экспорт КНР – импорт РК снижены до 40,5% - Минфин

    8 Июня 2022, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меры по цифровизации налогово-таможенного администрирования позволили обеспечить дополнительные поступления в бюджет на сумму более 2 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2021 года расхождения в статистических данных по направлению экспорт КНР – импорт РК снижены до 40,5%», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

    Только за последние три года меры по цифровизации налогово-таможенного администрирования позволили обеспечить дополнительные поступления в бюджет на сумму более 2 трлн тенге (в 2019 г. – 916 млрд тенге, в 2020 г. – 710 млрд тенге, 2021 г. – 684 млрд тенге).

    «Работа в данном направлении продолжается», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Ранее сообщалось, что исполнение республиканского бюджета в 2021 году осуществлялось под негативным влиянием пандемии коронавируса.

    «Тем не менее, по сравнению с 2020 годом наблюдалось оживление деловой активности. В прошлом году рост ВВП составил 4%», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Минфин РК Китай Бюджет Финансы
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