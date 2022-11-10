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    Расходы в объеме 22,6 трлн тенге к 2025 году прогнозирует Миннацэкономики

    10 Ноября 2022, 10:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз по росту расходов к 2025 году озвучил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы республиканского бюджета прогнозируются с постепенным увеличением с 21 трлн тенге в 2023 году до 22,6 трлн тенге в 2025 году. По отношению к ВВП прогнозируется их снижение с 17,4% в 2023 году до 16% в 2024-2025 годах», - сказал Алибек Куантыров на пленарном заседании Сената.

    По его словам, применение контрцикличного бюджетного правила обеспечит стабилизацию темпа роста расходов республиканского бюджета в плановом периоде на уровне 16,4% к ВВП.

    «В рамках данного лимита расходов обеспечивается концентрация расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития с постепенным усилением взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования. С учетом принимаемых мер по усилению реалистичности бюджетных параметров дефицит бюджета в 2023 году предлагается определить на уровне 2,7% к ВВП со снижением в 2024-2025 годах до 2,6% и 2,5% к ВВП, соответственно», - сообщил министр.

    «Уровень ненефтяного дефицита прогнозируется со снижением с 6,8% к ВВП в 2023 году до 5,3% к ВВП в 2025 году, что соответствует значению Национального плана развития», - добавил глава Миннацэкономики.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат Бюджет Миннацэкономики
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