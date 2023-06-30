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    Расходы в 1 млрд тенге за турнир прокомментировали в «Қазақстан барысы»

    30 Июня 2023, 13:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проводится проверка законности расходования средств, выделенных на проведение республиканского турнира «Қазақстан барысы». Об этом сообщил официальный представитель фонда «Қазақстан барысы» Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы слышали о проверке Агентства по финансовому мониторингу. Данная проверка проводится в отношении турнира «Қазақстан барысы», который проходил с 2011 по 2019 годы. По нему мы не можем ответить, не в нашей компетенции. А свою деятельность мы начали с 2019 года, реорганизовали. На сегодняшний день мы провели три крупных турнира. Дважды «Қазақстан барысы» и один раз Чемпионат Азии «Туран». То есть в те годы в фонде работали другие люди, поэтому мы не можем ответить», - сказал Диас Ахметшарип на пресс-конференции в фонде.

    Организаторы турнира также отметили, что работа фонда прозрачна, если речь идет о бюджете.

    Напомним, 21 июня департамент Агентства по финмониторингу объявил о проверке законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес «Қазақстан барысы». Как сообщили в ведомстве, проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Борьба с коррупцией
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