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Расходы увеличились у жителей Северного Казахстана

22 Сентября 2019 09:00
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Расходы увеличились у жителей Северного Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – У жителей Северо-Казахстанской области увеличились денежные расходы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента статистики, за второй квартал расходы в среднем на душу населения составили 171 тысячу тенге. Это почти на 5% выше, чем в прошлом году.

Превалирующую часть в составе денежных расходов занимают траты на потребительские товары – более 87%. Оставшееся приходится на материальную помощь, алименты, погашение кредита и долга, налоги.

Самой затратной статьей семейного бюджета остаются расходы на продовольственные товары – свыше 45%. Затем - расходы на приобретение непродовольственных товаров и оплату услуг. При этом затраты на продукты городского и сельского населения отличаются незначительно. Вместе с тем сельчане тратят больше на непродовольственные товары, горожане – на погашение кредитов и долгов.

В расходах на продукты питания большая часть денежных средств семьи уходит на покупку мяса и мясопродуктов, хлебопродуктов и круп. В группе непродовольственных товаров лидирующие позиции стабильно занимает покупка одежды и обуви. У горожан эта статья расходов выше, нежели у сельских жителей.

Треть расходов на платные услуги занимает оплата жилищно-коммунальных услуг, чуть меньше – транспорт и связь. На культурные мероприятия и досуг североказахстанцы тратят незначительную часть средств.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Экономика,
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Автор:

Олеся Жуковень

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