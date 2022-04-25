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    Расходы строителей вызовут рост цен на квартиры в РК – эксперт

    25 Апреля 2022, 09:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут расти расходы строителей и цены на квартиры. Такой прогноз озвучил глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так как мы знаем рынок, и каждый месяц вручную пересчитываем стоимость строительных материалов и услуг. И так как в строительстве стройматериалы занимают 55%-56%, это будет непосредственно влиять на стоимость строительства. Мы наблюдаем тренд, как дорожают продукты питания. И раз дорожают продукты питания и услуги, то, соответственно, будут повышаться и зарплаты самих строителей», - сказал Талгат Ергалиев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    По его словам, в стоимости строительства зарплата строителей (рабочих, специалистов) занимает около 20%.

    «Это мы не считаем зарплату инженерно-технических работников, других обслуживающих людей, которые непосредственно работают в самой стройке, когда говорим о зарплате строителей. Это менеджеры развития, PR-специалисты, HR-специалисты, прорабы, сметчики, бухгалтеры и другие», - отметил спикер.

    «Соответственно, будет расти и стоимость квадратного метра, как печально бы это ни звучало. Это очень нехорошая новость для строителей, потому что им нужна стабильность, какая, к примеру, была до 2015 года - строитель мог планировать свою рентабельность и получать запланированный доход. С 2015 года ситуация в корне изменилась, и это нас огорчает», - подчеркнул Т. Ергалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Строительство Жилье Экономика Цены и тарифы
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