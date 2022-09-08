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    Расходы республиканского бюджета в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге в Казахстане

    8 Сентября 2022, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы республиканского бюджета в 2023 году планируются в объеме 21 трлн тенге, или 17,4% к ВВП, с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года. Об этом сообщила вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов, связанных с бюджетом страны на 2023-2025 годы в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Соотношение текущих расходов и расходов на развитие напрямую связано с большим акцентом на социальную сферу. Так, текущие расходы бюджета определены на уровне

    19,4 трлн тенге, или 92,4% к общему объему расходов», - сказала Татьяна Савельева.

    Вице-министр добавила, что объем бюджета развития планируется в сумме 1,6 трлн тенге, или 7,6% к общему объему расходов в 2022 году.

    «Структура расходов проекта республиканского бюджета на трехлетний период изменилась. По всем направлениям республиканского бюджета, кроме силовых структур, планируется снижение расходов администраторов бюджетных программ с увеличением общегосударственных расходов. Это связано с передачей всех целевых текущих трансфертов в базу местных бюджетов. При этом, отраслевая направленность переданных трансфертов сохраняется», - пояснила Татьяна Савельева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Бюджет
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