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    Расходы представителей СМИ на стажировке по программе «Болашак» компенсируются

    26 Августа 2022 17:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный менеджер Управления организации конкурсных процедур АО «Центр международных программ» Гульзат Асанбаева разъяснила, какие расходы при прохождении представителями СМИ стажировки за рубежом подлежат компенсации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Помимо программы стажировки у нас есть академическое обучение: магистратура и докторантура. Тем, кто едет на стажировку и академическое обучение, возмещаются расходы на обучение и проезд, проживание и питание, визы, медицинское страхование. Если они пройдут конкурс и подадут документы, все эти расходы будут оплачены», - сказала Гульзат Асанбаева во время прямого эфира Министерства информации и общественного развития в сети Instagram.

    Как сообщалось ранее, работники СМИ теперь смогут пройти стажировку за рубежом по программе «Болашак». Журналисты, режиссеры, операторы, графисты смогут повысить квалификацию в ведущих зарубежных организациях и вузах мира по таким специальностям, как «Операторское искусство», «Режиссура», «Журналистика», «Визуальные эффекты. 3d анимация» и другие.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование СМИ Болашак МИОР
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