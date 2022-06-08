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    Расходы ООН на устранение климатических кризисов выросли на 800%

    8 Июня 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В опубликованном докладе Oxfam сообщается, что расходы ООН на устранение климатических кризисов выросли более чем на 800% за последние два десятилетия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CNN.

    В период с 2000 по 2002 год ООН ежегодно требовалось в среднем $1,6 млрд на финансирование гуманитарных проектов для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений. К 2019-2021 годам международная организация изыскивала в среднем $15,5 млрд в год – рост более чем на 800%.

    В 2021 году экономический ущерб от негативных последствий природных явлений во всем мире составил примерно $329 млрд, что вдвое превышало общий объем помощи стран-доноров.

    Согласно отчету, гуманитарные призывы ООН охватывают лишь небольшую часть – примерно 7,5% нуждающихся в помощи, или 474 млн человек из примерно 3,9 млрд населения из стран с низким и средним уровнем дохода, которые страдают от стихийных бедствий, вызванных изменением климата.

    Согласно отчету, к странам с наиболее частыми обращениями относятся Афганистан, Буркина-Фасо, Бурунди, Чад, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Нигер, Сомали, Южный Судан и Зимбабве.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    ООН Мировые новости
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