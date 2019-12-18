Расходы на социальную сферу увеличатся в 2020-м году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что половину бюджетных расходов в 2020-м году составят затраты на социальную сферу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Буквально на прошлой неделе в регионе утвердили бюджет на предстоящие годы. По словам акима области, в 2020-м году утвержденный бюджет составит 242 млрд тенге. По сравнению с 2018-м годом, сумма больше почти на 80 млрд тенге. Тогда утвержденный бюджет равнялся 165 млрд тенге.

«Соответственно, прогнозируется повышение доходной части бюджета, собственных доходов на 14%. Увеличатся в следующем году расходы на социальный блок, в сравнении с 2019-м, на 27%. Доля социальных расходов увеличилась с 39% до 50% бюджета. На образование в нынешнем году выделяли 68 млрд тенге, в следующем – 100 млрд тенге. Рост на 46%. Аналогично вырастут расходы на культуру – на 37%, спорт – на 43,6%. Все это благодаря поручению Елбасы, Комплексному плану развития региона и проводимой политике. Расходы на социальный блок ежегодно увеличиваются», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона сообщил, что в следующем году ожидается рост заработной платы педагогов. На это направят 14 млрд тенге.

«На этой неделе утверждают бюджеты районы. Петропавловск – на следующей. Важно, что вошли в базу все расходы, которые в этом году давались за счет уточнения. Думаю, есть большой резерв, чтобы свободные остатки использовать на программы, о которых говорил аким области», - сказал первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов.

Заместитель акима области Антон Федяев добавил, что в следующем году в два раза увеличится финансирование на проекты по водоснабжению, на 4 млрд тенге – по дорогам республиканского значения, на 10% - по отрасли строительства.

«Бюджет очень хороший. Социальноориентированный», - резюмировал К.Аксакалов.