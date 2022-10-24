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    Расходы на проживание в Европе увеличатся из-за энергокризиса на 7%

    24 Октября 2022, 03:26

    ВАШИНГТОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Расходы на проживание в европейских странах в связи с энергетическим кризисом возрастут в 2022 году на 7 %, в будущем – на 9 %. Такие прогнозы содержатся в опубликованном в воскресенье региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Более высокие цены на энергоресурсы приведут для европейских домохозяйств к увеличению расходов на проживание на 7 % в 2022 году и на 9 % в 2023 году – в обоих случаях по сравнению с 2021 годом», - говорится в исследовании.

    В нем также отмечается, что рост цен на топливо «представляет крупное нарушение в сфере предложения» для бизнеса, особенно того, который потребляет в своей производственной деятельности много энергии.

    «Многие европейские фирмы уже ограничили или планируют ограничить выпуск товаров в таких секторах, как производство удобрений, стекла, стали и алюминия, что, вероятно, приведет к дополнительному росту цен в производственно-сбытовых цепочках», - подчеркивают специалисты МВФ.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Экономика США Европа Мировые новости МВФ
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