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    Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски

    21 Июня 2023, 09:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По информации ведомства, проверка законности расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес «Қазақстан барысы», проводится департаментом АФМ по городу Алматы в рамках досудебного расследования, передает МИА «Казинформ».

    Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации.

    В интересах следствия иные сведения не подлежат разглашению.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Коррупция Спорт Другие государственные органы Борьба с коррупцией
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