Расходы на гуманитарные операции в Афганистане возросли на 193 млн долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учреждения ООН просят 606,2 млн долларов на гуманитарные операции в Афганистане до конца текущего года. Предыдущий запрос был профинансирован лишь на 39 процентов, а на фоне обострения насилия потребности в помощи возросли, и затребованная сумма увеличилась на 193 млн долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Борьба за жизнь

От щедрости доноров зависит жизнь миллионов афганцев, которые переживают сразу несколько кризисов, включая конфликт, засуху и пандемию. С приближением зимы ситуация становится еще более непредсказуемой. Почти половина населения – 18,4 млн человек – нуждаются в помощи и защите. В ООН предупреждают, что более половины всех детей в возрасте до пяти лет ждет острое истощение от недоедания.

Рост потерь среди населения

За первое полугодие в Афганистане были убиты 5 138 мирных жителей, еще 3 542 – получили ранения. Большая часть потерь пришлась на май и июнь, когда в стране возобновились активные боевые действия, приведшие в итоге к смене власти.

570 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Более того, несмотря на нестабильную ситуацию в Афганистане, только в этом году соседние страны депортировали 757 тысяч афганцев, не имевших там вида на жительство.

Конфликт самым негативным образом сказался на состоянии системы здравоохранения, и без того перегруженной в связи с пандемией. Пострадала и система образования: 9,3 млн афганских школьников не учатся и лишены необходимой поддержки на критически важном этапе своего развития.

Засуха поразила треть страны

Положение афганцев осложняют и неблагоприятные для сельского хозяйства природные явления: второй раз за последние четыре года страна переживает сильнейшую засуху. Причем, если в прошлый раз в основном был поражен запад Афганистана, то сегодня бедствие охватило треть страны.

Сельское хозяйство обеспечивает четверть ВВП Афганистана, 70 процентов населения которого проживает в деревнях. Люди уже истощили все свои запасы и, чтобы прокормиться, влезают в долги. Для многих бедных семей долговое бремя может оказаться катастрофическим.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) предупреждают, что афганским фермерам нужно помочь именно сейчас, ведь впереди зима. В ФАО напоминают, что стандартный пакет, включающий обеспечение семенами и удобрениями и обучающие материалы, позволит вырастить пшеницу в таких количествах, которых хватит на год. Но на эти операции срочно требуются средства.

Возможности гуманитарных организаций

Учреждения ООН продолжают в крайне нестабильной ситуации оказывать помощь афганцам. Масштабы последствий, связанных с изменением политической обстановки, еще предстоит оценить: массовый исход сотрудников предыдущего правительства, отсутствие среди представителей нынешней власти единого подхода к решению гуманитарных проблем, ограничения на профессиональную деятельность женщин и многие другие факторы оказывают влияние на возможности международных и других организаций.

Дети и эвакуация из Афганистана

Хаос, возникший при эвакуации из кабульского аэропорта в середине августа, привел к тому, что сотни детей оказались разделены со своими родителями. Об этом сообщают сегодня из ЮНИСЕФ.

Некоторые из этих несовершеннолетних перевезены в Германию, Катар и другие страны. «ЮНИСЕФ и партнеры зарегистрировали примерно триста таких детей», – заявила сегодня глава Детского фонда ООН Генриетта Фор. По ее словам, по мере идентификации эвакуированных, эти цифры будут расти. «Могу себе представить, как напуганы дети, внезапно оказавшиеся вдали от своих семей среди хаоса, который царил в аэропорту, и потом, когда их посадили на самолет без родителей», – отметила Фор.

В ЮНИСЕФ считают, что эта группа афганских детей – в числе самых уязвимых жителей планеты, и призывают срочно идентифицировать юных беженцев, защитить их от злоумышленников и помочь им воссоединиться с семьей.