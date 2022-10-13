Расходы на бездомных животных озвучили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области объявлен конкурс по четырем лотам на проведение отлова, временное содержание, вакцинацию и стерилизацию, а также идентификацию безнадзорных животных. Правда, приютов, отвечающих требованиям участия в нем, в регионе нет. Подробности реализации закона «Об ответственном обращении с животными» озвучил на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления ветеринарии Акмолинской области Ибрагим Балтабай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил спикер, управлением ветеринарии уже разработаны и утверждены решением Акмолинского областного маслихата «Правила отлова, временного содержания и умерщвления животных», «Правила содержания и выгула домашних животных в городах и других населенных пунктах Акмолинской области». Для осуществления действий по учету домашних животных заключен договор с ТОО «1СЕRT» (TANBA), а также достигнута договоренность о выдаче свидетельств общественным инспекторам, имеющим право на общественный контроль за ответственным отношением к животным. Также совместно с общественными объединениями защитников животных проводится разъяснение населению правил содержания и выгула животных, меры ответственности за жестокое обращение с животными.

«По всем районам Акмолинской области мы объявили конкурс. Он будет длиться самое долгое 20 дней. Конкурс включает четыре лота. Это «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек», на который выделено 3 млн 108 тыс. тенге, «Временное содержание безнадзорных и бродячих животных» - 7 млн 10 тыс. тенге, «Идентификация безнадзорных и бродячих животных» – 649 тыс. тенге и «Вакцинация и стерилизация бродячих животных» - 4 млн 229 тыс. тенге. То есть всего из областного бюджета на реализацию закона «Об ответственном обращении с животными» на последние три месяца текущего года выделено 15 млн тенге», - поделился И. Балтабай.

Были озвучены и расценки на содержание животных. Так, отлов одной собаки обойдется бюджету в 3100 тенге, стерилизация собаки - 9500 тенге, стерилизация кошки – 7300 тенге, кастрация пса – 4700 тенге, кота – 4500 тенге. Идентификация (чипирование) собаки - 1100 тенге, кошки – 1000 тенге. При содержании в приюте также оплачивается питание животных: на собаку в сутки будет выделено 1050 тенге, на кошку – 600 тенге.

Однако, по словам спикера, в регионе нет ни одного приюта, отвечающего условиям конкурса. А из-за моратория на проверки малого и среднего бизнеса никто не может проконтролировать соответствие помещений, которые заявят участники конкурса. Но если желающих принять участие в конкурсе не найдется, средства из одного источника могут быть переданы районным ветеринарным станциям, которые, к сожалению, тоже не имеют подходящих помещений.

«В этом году Закон только вступил в силу, и сейчас отстрел собак, как это было раньше, запрещен. Так как у нас подобное впервые, никто не был готов, поэтому и возникла такая ситуация. Сейчас акиматы готовят помещения, привлекают волонтеров, занимающиеся бездомными животными. Мы ждем итоги конкурса, чтобы начать работать», - добавил спикер.



