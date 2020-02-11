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    Расходы государственного бюджета превысили 1 трлн тенге – Минфин

    11 Февраля 2020, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета за первый месяц этого года составили 1 трлн 50 млрд тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы республиканского бюджета составили 1 трлн 18 млрд тенге, или исполнены на 94,3%. Не исполнен 61 млрд тенге. Из них 6 млрд тенге - экономия. Сумма неосвоения - 55 млрд тенге», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Минфина пояснил, что основными причинами неосвоения являются длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, несвоевременное представление актов выполненных работ, позднее представление в органы казначейства договоров и дополнительных соглашений к регистрации.

    «Собственные доходы местных бюджетов перевыполнены на 75 млрд тенге и составили 217 млрд тенге. Основная доля суммы перевыполнения - 68 млрд тенге - приходится на налоги», - добавил Алихан Смаилов.

    Министр отметил, что во всех регионах план по доходам перевыполнен. Так как, на начало года поступления местного бюджета запланированы ниже.

    «На это также повлияло зачисление в доходы местных бюджетов корпоративного подоходного налога от среднего и малого бизнеса. В отчетном периоде по этому налогу поступило 27 млрд тенге», - заключил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК
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