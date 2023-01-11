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    Расходы госбюджета на соцпомощь и соцобеспечение выросли на 10% за год

    11 Января 2023, 10:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За январь–сентябрь 2022 года расходы государственного бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение достигли 3,3 трлн тенге – на 10,2 % больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.

    В аналогичном периоде 2021 года расходы составляли 3 трлн тенге, плюс 7,1 % за год.

    Расходы местных бюджетов на социальную помощь и социальное обеспечение выросли на 12,6 % за год, до 326,1 млрд тенге.

    В региональном разрезе наибольшие расходы на соцпомощь и соцобеспечение понес бюджет Туркестанской области: 36,7 млрд тенге – на 6,2 % больше, чем годом ранее. Далее идут Алматы (28 млрд тенге, плюс 22,9 %) и Восточно-Казахстанская область (24,9 млрд тенге, плюс 10,5 %).

    Наименьшие расходы понесли местные бюджеты Улытауской, Абайской и Атырауской областей.

    Наибольший годовой рост расходов в секторе был зафиксирован в Мангистауской области (на 39,1 % за год, до 13,9 млрд тенге), наибольшее сокращение – в Шымкенте (на 34,9 %, до 15,9 млрд тенге).

    В третьем квартале 2022 года средняя пенсионная выплата по возрасту выросла на 9,5 %, до 74,2 тысячи тенге, государственная средняя базовая пенсионная выплата – на 8,7 %, до 33,7 тысячи тенге, среднее государственное социальное пособие – на 9,2 %, до 50,9 тысячи тенге, специальное государственное пособие – на 9,3 %, до 8,4 тысячи тенге. Средний размер государственной жилищной помощи сократился на 5,6 %, до 7,2 тысячи тенге. Государственная адресная социальная помощь по итогам января–октября текущего года увеличилась сразу на 19,2 %, до 6,7 тысячи тенге.

    Число получателей пенсионных выплат по возрасту, государственных базовых пенсионных выплат и государственного социального пособия выросло. Сократилось число получателей таких выплат, как специальное государственное пособие, государственная жилищная помощь и государственная адресная социальная помощь.
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