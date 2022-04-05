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    Расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге - Ерулан Жамаубаев

    5 Апреля 2022, 09:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев представил проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках уточнения учтены поручения Главы государства, мероприятия программных документов, расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, а также дополнительные средства на реализацию ранее принятых неотложных обязательств», - сказал Ерулан Жамаубаев во время заседания Правительства.

    «По данным направлениям расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге. Источниками увеличения расходов бюджета являются: собственные доходы бюджета - 1,1 трлн тенге; увеличение гарантированного трансферта из Национального фонда - 1,6 трлн тенге», - сообщил министр финансов.

    Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил измененный прогноз экономики страны. Отметим, что с начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны, темп роста ВВП по итогам января-февраля составил 3,5%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Минфин РК Бюджет
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