Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Расходование бюджетных средств на борьбу с коронавирусом прокомментировали в Алматы

    7 Октября 2020, 01:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о проверке расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Досудебное расследование начато в отношении поставщика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе управления общественного здоровья сообщили, что основанием для проведения досудебного расследования стало подозрение в поставке средств индивидуальной защиты, несоответствующих предъявляемым требованиям.

    В этой связи, управлением специальных прокуроров прокуратуры Алматы проводится разбирательство.

    «Хотелось бы отметить, что осмотр поставленной партии средств индивидуальной зашиты производился совместно с сотрудниками управления общественного здоровья и городской прокуратуры. Для пресечения возможных фактов поставки некачественных товаров, практика привлечения правоохранительных органов для проверки качества будет применяться и в будущем. Следственные мероприятия продолжаются.

    Управление продолжает работу в штатном режиме, к сотрудникам и работе учреждения у правоохранительных органов претензий нет», - сообщили в УОЗ.

    Отметим, ранее руководитель управления общественного здоровья Камалжан Надыров сообщил, что в ведомстве проводятся проверки касательно расходования денег, выделенных на борьбу с коронавирусом.

    Недавно в СМИ вышла информация о возбуждении уголовного дела по подозрению в присвоении или растрате вверенного имущества в управлении общественного здоровья Алматы. Как оказалось, досудебное расследование начато в отношении поставщика.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Генпрокуратура Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков