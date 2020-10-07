Расходование бюджетных средств на борьбу с коронавирусом прокомментировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о проверке расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Досудебное расследование начато в отношении поставщика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления общественного здоровья сообщили, что основанием для проведения досудебного расследования стало подозрение в поставке средств индивидуальной защиты, несоответствующих предъявляемым требованиям.

В этой связи, управлением специальных прокуроров прокуратуры Алматы проводится разбирательство.

«Хотелось бы отметить, что осмотр поставленной партии средств индивидуальной зашиты производился совместно с сотрудниками управления общественного здоровья и городской прокуратуры. Для пресечения возможных фактов поставки некачественных товаров, практика привлечения правоохранительных органов для проверки качества будет применяться и в будущем. Следственные мероприятия продолжаются.

Управление продолжает работу в штатном режиме, к сотрудникам и работе учреждения у правоохранительных органов претензий нет», - сообщили в УОЗ.

Отметим, ранее руководитель управления общественного здоровья Камалжан Надыров сообщил, что в ведомстве проводятся проверки касательно расходования денег, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Недавно в СМИ вышла информация о возбуждении уголовного дела по подозрению в присвоении или растрате вверенного имущества в управлении общественного здоровья Алматы. Как оказалось, досудебное расследование начато в отношении поставщика.