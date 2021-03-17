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    Расчистить снег во дворах пенсионеров и инвалидов помогают карагандинские спасатели

    17 Марта 2021, 09:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках подготовки к паводковому периоду на территории Карагандинской области ведутся всесторонние практические мероприятия. В том числе, ДЧС Карагандинской области совместно с волонтерами проводит работы по очистке от снега придомовых участков семей социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городе Караганде, в рамках акции 30 добрых дел, подразделениями департамента по ЧС и волонтерами проведены мероприятия по очистке от снега свыше 20 участков домов, где проживают одинокие пенсионеры и инвалиды.

    «В настоящее время паводковая ситуация на территории области стабильна, все водоемы пока находятся в зимнем режиме, ледохода на реках не наблюдается. По данным космического мониторинга, на сегодняшний день 85% территории области покрыто снегом. По данным Казгидромета, глубина промерзания грунта по области составляет от 61 до 150см. Продолжаются санитарные сбросы воды с Самаркандского и Ынтымакского водохранилищ», - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

    В населенных пунктах ведутся работы по уборке и вывозу снега. На сегодняшний день вывезено свыше 1232 тысяч кубометров снега.

    Усиленно ведутся работы по очистке водопропускных сооружений на автодорогах всех значений, очищено порядка 1900 водопропускных труб.

    В 2020 году на территории 33 населенных пунктов Карагандинской области возведено и укреплено свыше 22 км защитных дамб и валов; проведено дноуглубление, берегоукрепление, расчистка и расширение паводкоопасных участков русел рек порядка 12 км; очищено 65,5 км дренажных и водоотводных систем; увеличена водопропускная способность на 74 участках.

    «Всего на паводковый период в готовность приведены силы и средства областной подсистемы гражданской защиты в количестве 6700 человек личного состава и 1600 ед. техники.

    Для органов управления разработан специальный алгоритм действий на паводковый период. На основе многолетних наблюдений определены 174 населенных пункта, находящиеся в зоне возможного подтопления и подверженных паводковым явлениям. Все они взяты на особый контроль», - пояснили в ведомстве.

    Также на контроль взято 139 паводкоопасных участков автомобильных и железных дорог.

    Для населения разработаны специальные рекомендации по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, которые распространяются в ходе рейдовых мероприятий. На постоянной основе проводится разъяснительная и агитационная работа с населением. Ситуация находится под постоянным контролем.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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