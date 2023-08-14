Раритетные винтовки и пистолеты сдали казахстанцы в полицию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов рассказал о раритетных единицах оружия, сданных казахстанцами в рамках акции по выкупу оного у населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оружие, имеющее антикварную и историческую ценность, передается в вещевые коллекции криминалистических отделов или в музеи МВД. При этом они приводятся в непригодное для стрельбы состояние», - сказал Асылбек Идрисиов на брифинге в МВД, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, с 2012 года в Восточно-Казахстанской области сдан танковый пулемет времен Второй мировой войны, в 2013 году в Семее сдана винтовка «Веттерли-Витали», выпущенная в Италии в 1882 году, револьвер «Лефаше», пистолет «ТОЗ» калибра 6,5 мм, 1936 года выпуска, предназначенный для агентурных работ. В этом году житель Атырау сдал изготовленный в 1896 году немецкий автоматический пистолет «Маузер».

Как отметил Асылбек Идрисов, историческая ценность такого оружия проверяется комиссией, которая выносит заключение.

На сегодняшний день в некоторых регионах страны акция по выкупу оружия приостановлена. Всего с 2012 года казахстанцы сдали более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов также озвучил суммы, положенные казахстанцам за сданное оружие, и о том, что происходит с таким оружием.